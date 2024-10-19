Shakira'ya yoğun ilgi: Konserleri dolup taşıyor

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12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi.

TURNE MÜJDESİ VERDİ

2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkan Shakira, hayranlarına müjdeli haberi verdi.

2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yapan Shakira, "Sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, bu şehirde, kasım ayında başlıyoruz. Sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda albümünün de adı olan "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını taşıyan turne büyük ilgi gördü.

ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

47 yaşındaki şarkıcı, turne kapsamında ABD'deki ilk konserini 2 Kasım'da verecekti ancak yoğun talep nedeniyle turnenin ilk konserini gelecek yıl mayıs ayına erteledi.

Şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sevgili hayranlarım, turne duyurumdan bu yana verdiğiniz inanılmaz destek gerçekten olağanüstüydü ve bu turne, kariyerimin en büyük turnesi haline geldi. Bilet ve daha fazla konser talebini karşılamak için artık ABD'deki stadyumlara ve daha fazla konser tarihine ihtiyaç duyacak noktaya geldik.

Şarkıcı "benzeri görülmemiş" konserlerinin artık stadyumlarda gerçekleşeceğini ve mayıs ayında başlayacağını duyurdu.

APAR TOPAR SAHNEDEN İNDİ

Öte yandan, Shakira sahnede yaşadığı olayın ardından apar topar konserini terk etmişti.