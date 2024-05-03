Sharon Stone, rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi hakkında konuştu: "Sette kimse İngilizce bilmiyor" Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone, yıllar sonra Kurtlar Vadisi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü yapımlardan Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World'te yer alan "Tea Talk" programını sunan eski İskoçya Başbakanı'na konuk oldu.

Stone, kendisine Kurtlar Vadisi hakkında soru soran program sunucusu Alex Salmond'ın sorularını yanıtladı.

ABD'li oyuncu Stone, Kurtlar Vadisi dizisinde kimsenin İngilizce bilmediğini ifade etti.

Kurtlar Vadisi'nin setinde kimsenin İngilizce konuşmadığını, prodüksiyon süresince görevlilerle iletişim kurmakta çok zorlandıklarını ifade etti:

"Kimse İngilizce konuşmuyordu"

"Kurtlar Vadisi gördüğüm en lüks sete sahipti ama kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Sadece biz onlara ne diyoruz, onu biliyorduk."

"Çok iyi para verildi"

Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu vurgulayan Stone, bölüm için kendilerine "çok iyi para verildiğini" ifade etti.

Sharon Stone, dizinin 97. ve final bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, Lisa; Garcia ise Amon karakterini canlandırmıştı.

24 kez tekrar

Necati Şaşmaz, Sharon Stone'la birlikte oynadığı öpüşme sahnesi için "Çok acemi bir iş çıkardım. Öpüşme sahnesini 24 kez tekrar ettik." demişti.