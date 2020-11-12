Sibel Bilgiç kimdir? Sibel Bilgiç kaç yaşında? Sibel Bilgiç'in son hali

Pop dünyasına Alışamadım şarkısıyla giriş yapan Sibel Bilgiç, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen şarkıcı Sibel Bilgiç, merak konusu oldu.

Sesi ve şarkılarıyla bir dönemin çok konuşulan popçularından olan Sibel Bilgiç, Demet Akalın ve Alişan'ın konuğu oldu.

Müziği bırakma kararı aldıktan sonra pişman olarak geri dönen şarkıcı Sibel Bilgiç kimdir, nereli, kaç yaşında gibi soruların yanıtı aranmaya başladı.

SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?

1 Kasım 1971 Ankara doğumlu olan Bilgiç 49 yaşındadır. Bilgiç, 1986 yılında TRT tarafından düzenlenen Müzik Maratonu isimli yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile beraber çağrıldı.

Bu yarışmada Bilgiç, Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Bilgen Bengü, Nursal Tekin ve Handan Kocabalkan karşısında şarkı söyledi.

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sırada ise burs ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve orada lise diploması aldı. Lise 1. ve Lise 2. sınıfta Ankara Devlet Konservatuvarı’nda koro ve şan dersleri aldı.

MÜZİK KARİYERİ

Bilgiç Türkiye’ye döndükten sonra 1990 senesinde Zerrin Özer’e vokal yaptı. Müzik yaşamına ise Hilton Ankara Oteli’nde caz ve pop caz şarkılar söyleyerek profesyonel olarak başlamış oldu.

Bu süreçte bir yandan Volkan Severcan ve Nilgün Belgün ile kabare yaptı. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.

Bu sırada bir Amerikan şirketinde de satış müdürü olarak çalıştı. Bilgiç, 1996 senesinde Alışamadım isimli albümünü çıkardı ve büyük ses getiren bu şarkı senenin en fazla dinlenen şarkılarından bir tanesi oldu.

Hemen sonra 1997 senesinde Yalan Dünya adlı dizide rol aldı ve dizinin jenerik şarkısını seslendirdi.

Ardından ünlü isim yaşadığı ilişki nedeniyle müzik yaşamına ara verdi. 2005 senesinde ise ilişkisi bittikten sonra lazer epilasyon merkezi açtı.

2007 senesinde Ulvi Süvarioğlu ile evlendi ancak 1,5 ay sonra boşandı.

Sibel Bilgiç hastalığı da merak ediliyor. Bilgiç 2008 yılında gırtlak kanseri tedavisi gördü. Ünlü isim 2017 yılında Ali Bellikan ile dünya evine girdi.

2019 yılında da mücevher tasarımcılığına başlarken 2020 yılında Diyemedim isimli teklisini yayımladı.

Şimdi, Sibel Bilgiç ne yapıyor diye de merak ediliyor. Bilgiç şu anda iş hayatına ve müzik yaşamına beraber devam ediyor.

Ünlü ismin diskografisinde Alışamadım, Aşk Çarpsın Beni ve Diyemedim adlı albümler yer alıyor.

ALIŞAMADIM ŞARKI SÖZLERİ

Yoksun burda seni sordum dalgalara

Güneş battı beni vurdun kahırlara

Yazık çok yazık sensizim

Yine kör düğüm oldum yine kahretsin

Seni sordum dalgalara martılara sandallara

Kahroldum sensizim

Dayanamam ben bu son gidişine

Alışamadım sensizliğe

Garip olurum hazan gecelere

Karışamadım bu son gidişine