Sibel Can, boyunu uzattı

Photoshop seven ünlülerin başında yer alan Sibel Can, son paylaştığı kareyle herkesi şaşırttı.

Sibel Can, önceki gün Kuşadası Amfi Tiyatro’da konser verdi.

Daha önce de birçok kez fotoğraflarına yaptığı photoshop'larla gündeme gelen Sibel Can yine adından söz ettirdi.

Fotoğraflarda 34 beden

Son olarak sahneye mor elbisesi ile çıkan Sibel Can'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde birbirinden farklı görünmesi yine dillere düştü.

İlk fotoğrafta photoshopla boyunu uzatan, 34 beden görünen Sibel Can, takipçilerini şok etti.

"Enfes bir akşam yaşadık"

Can yayınladığı kareye, "Kuşadası ne güzeldin… Altın Güvercin Amfi Tiyatro’daki konserde hep birlikte enfes bir akşam yaşadık. Bu özel akşamdan geriye kalanlar." notunu düştü.

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