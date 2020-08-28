Sibel Can çocuklarıyla tatilde

Yaz tatillerini yurt dışında geçiren Sibel Can, pandemi nedeniyle Türkiye'de kaldı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, pandemi nedeniyle yaz tatili için bu sene yurt dışına gidemedi. Can, çocuklarını da alıp memleketinde tatil yapmak zorunda kaldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, bikinili görüntü vermemek için haftalık ücreti 50 bin TL olan lüks bir motoryat kiralayan ünlü sanatçı, çocukları Engin Can Ural, Melisa Ural ve Emir Aksüt’le tatil yaptı.

SİBEL KAMARADAN ÇIKMADI

Çocukları gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkarırken ünlü sanatçı, kamarasında vakit geçirdi.

Sadece yemek için kamarasından çıkan Can, gün sonunda çocuklarıyla birlikte İstanbul’a dönmek için havalimanına geçerek tatilini noktaladı.