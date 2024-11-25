Sibel Can derin göğüs dekolteli siyah gelinlik giydi

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Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Sibel Can, Bursa'da sahne aldı.

Ünlü şarkıcı, son sahne performansında giydiği derin göğüs dekoltesiyle olay oldu.

DERİN DEKOLTELİ SİYAH GELİNLİK

Sahnesine her zaman özel hazırlanan kostümleriyle çıkan Can, son kıyafeti "siyah gelinlik" olarak nitelendirdi.

Sibel Can'ın bu cesur sahne kıyafeti ve şıklığı, sosyal medyada hızla yayıldı.

Takipçileri, şarkıcının göz alıcı tarzını ve dekoltesini övgüyle karşıladı. Bazı takipçiler ise bu seçimi çok da beğenmedi.