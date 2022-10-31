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    Sibel Can: Düğünde çok eğlendim

    Sibel Can, oğlu Engincan Ural'ın düğünüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:55
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    Sibel Can: Düğünde çok eğlendim

    52 yaşındaki şarkıcı Sibel Can’ın Hakan Ural'dan olan oğlu Engin Can Ural, 10 Ekim'de Merve Ural ile Bodrum'da evlenmişti.

    "Kayınvalideyim"

    Önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan Sibel Can, "Genç anne olmanın faydaları. Karşınızda annenin yanı sıra bir de kayınvalide duruyor.

    Çok hoş bir duygu bu. Düğünde oğlum ve gelinimden daha çok ben eğlendim." dedi.

    Sibel Can oğlunun düğününde coştu - VİDEO

    Sibel Can: Düğünde çok eğlendim #1

    Sibel Can: Düğünde çok eğlendim #2

    Sibel Can: Düğünde çok eğlendim #3


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