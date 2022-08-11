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    Sibel Can, Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Başkanım

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam Sibel Can'ı dinlemeye gitti.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 07:54
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 08:43
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    Sibel Can, Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Başkanım

    17 yaşından beri sahnelerde olan 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can, dün akşam İstanbullu sevenleriyle buluştu.

    Sahne aldığı mekanı hınca hınç dolduran Can, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

    İmamoğlu Sibel'i dinlemeye gitti

    3 saat sahnede kalan Sibel Can'ı birçok ünlü isim dinlemeye geldi. O isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sibel Can’ı en önden izleyerek tüm şarkılara eşlik etti.

    Sibel Can, Ekrem İmamoğlu'na seslendi: Başkanım VİDEO

    "Başkanım"

    Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşayan Sibel Can, kendisini dinlemeye gelen İmamoğlu'na sahneden "Başkanım" diye seslendi.

    Sibel Can, Ekrem İmamoğlu na seslendi: Başkanım #1

    Sibel Can, Ekrem İmamoğlu na seslendi: Başkanım #2


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