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    Sibel Can, küpelerini geline verdi

    Büyük oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can, gelinine kendi küpelerini taktı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 11:55
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    Sibel Can, küpelerini geline verdi

    Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 1988-1999 yılları arasında evli kaldığı Hakan Ural ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, Bodrum'da evlendi.

    İkiliyi bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları yalnız bırakmadı. Ural ile Kaya'nın düğününe sanat, televizyon ve cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

    Küpeler geline gitti

    Sibel Can'nın, düğün hediyesi olarak 2018 yılında klibinde kullandığı küpeleri gelinine hediye etmesi dikkat çekti.

    Sibel Can, küpelerini geline verdi #1

    Sibel Can, küpelerini geline verdi #2


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