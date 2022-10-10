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    Sibel Can oğlunun düğününde coştu

    Oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can, düğünde çılgınlar gibi eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 06:46
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 07:24
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    Sibel Can oğlunun düğününde coştu

    Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girdi.

    Emir Sarıgül

    Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Düğünde Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül de vardı.

    Sibel Can oğlunun düğününde coştu - VİDEO

    Sibel Can oğlunun düğününde coştu #1

    Sibel sahnede oynadı

    Sibel Can oğlu Engin Can’ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde yçılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile  dans ettiler.

    Sibel Can oğlunun düğününde coştu #2

    Sibel Can oğlunun düğününde coştu #3


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