Oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can, düğünde çılgınlar gibi eğlendi.

Şarkıcı Sibel Can, en mutlu günlerinden birini yaşadı. Ünlü sanatçının Hakan Ural'la evliliğinden doğan oğlu Engincan Ural, sevgilisi Merve Kaya ile Bodrum'da dünyaevine girdi.

Emir Sarıgül

Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Düğünde Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül de vardı.

Sibel Can oğlunun düğününde coştu - VİDEO

Sibel sahnede oynadı

Sibel Can oğlu Engin Can’ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde yçılgınlar gibi dans eden ünlü sanatçı, oğlu ve şarkıyı söyleyen şarkıcı ile dans ettiler.