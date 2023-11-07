Sibel Can paraya acımadı: İşte milyonluk yeni tektaşı

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Sahnelerin en çok kazanan isimlerinden ünlü şarkıcı Sibel Can, kazancının pek çok kısmını gayrimenkul alarak değerlendiriyor.
Yatırımlarını gayrimenkulden yana kullanan ve 50'ye yakın dairesinin olduğu konuşulan Sibel Can, bu sefer tek taş pırlanta yüzük alarak kendisini ödüllendirdi.
Yaklaşık 1 buçuk milyon lira
Yüzüğün değerinin ise 50 bin dolar ( Yaklaşık 1 buçuk milyon lira ) olduğu gelen bilgiler arasında.
Türkiye'de birçok gayrimenkulün yanı sıra Amerika ve İngiltere'de evleri bulunan Can'ın, son olarak İsviçre'nin Zürih şehrinden ev aldığı iddia ediliyor.
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