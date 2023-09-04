Sibel Can, photoshop'a ara verdi Müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olan Sibel Can, fotoğraflarına artık photoshop yapmıyor.

ensonhaber.com

3 çocuk sahibi Sibel Can, geçen ay 53 yaşına bastı. 1 Ağustos 1970 doğumlu olan Sibel Can'ın doğum gününde kızı Melisa'dan sevimli bir paylaşım geldi.

Güzel sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesinin doğum gününü nostaljik bir paylaşım ile kutladı.

Melisa Ural önce annesi için özel hazırlattıkları 'S' harfli pastayı paylaşırken sonrasında, çocukluk yıllarında annesi ile şarkı söylediği anları paylaştı.

"İyi ki "

Melisa Ural, yaptığı paylaşımında annesi Sibel Can ile çocukluk anısına "İyi ki " notunu düştü.

Sibel Can, önceki akşam Kuruçeşme’deki bir otelde düzenlenen düğün töreninde sahneye çıktı. Kırmızı bir elbiseyi tercih eden Sibel Can zarafetiyle göz kamaştırdı.

Sanatçının basına servis edilen fotoğraflarında ilk kez photoshop'a gerek duyulmadı.