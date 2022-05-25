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    Sibel Can Simi Adası'na gitti

    Ünlü şarkıcı Sibel Can, Yunanistan'ın Simi Adası'nda tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 12:31
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    Sibel Can Simi Adası'na gitti

    Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı hatta kıskançlık yüzünden kavga ettikleri iddia edilen ünlü sanatçı Sibel Can, Yunanistan'a gitti.

    51 yaşında

    Simi Adası'na giden 51 yaşındaki şarkıcı, Kali Strata adlı taş merdivenlerde objektif karşısında poz verdi.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Can, fotoğraflarını da Instagram'dan yayınladı. Sibel Can'ın paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

    Sibel Can Simi Adası na gitti #1

    Sibel Can Simi Adası na gitti #2

    Sibel Can Simi Adası na gitti #3


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