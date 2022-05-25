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Sibel Can Simi Adası'na gitti
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Yunanistan'ın Simi Adası'nda tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 25.05.2022 - 12:31
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı hatta kıskançlık yüzünden kavga ettikleri iddia edilen ünlü sanatçı Sibel Can, Yunanistan'a gitti.
51 yaşında
Simi Adası'na giden 51 yaşındaki şarkıcı, Kali Strata adlı taş merdivenlerde objektif karşısında poz verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Can, fotoğraflarını da Instagram'dan yayınladı. Sibel Can'ın paylaşımları, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.