Sibel Can, yılbaşında milyonlar kazanacak

2022’ye en kazançlı girecek isim Sibel Can olacak. Yılbaşı gecesi programı için 2,5 milyon TL’ye anlaşan sanatçı, aralık ayını 4,5 milyon TL’lik kazançla kapatacak.

Geçtiğimiz yılı koronavirüs nedeniyle evlerinde geçiren ünlü isimler, 2022’de ceplerini dolduracak.

Sahnelerin tozunu attırmaya hazırlanan şarkıcılar, yılbaşı gecesi milyonlar kazanacak.

Çoğu ismin alacağı ücret şimdiden belli olurken, rekoru Sibel Can kıracak.

ARALIK AYINDA 4,5 MİLYON TL’LİK KAZANÇ

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sibel Can’a yılbaşı galası için 2.5 milyon TL teklif edildi.

6 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da sahneye çıkan ve o programdan 1 milyon TL kazanan Sibel Can, 11 Aralık’ta yeniden sevenleri ile buluşacak ve aynı ücreti alacak.

Yılbaşı gecesi yine İstanbul’da sahne alacak olan şarkıcı 2,5 milyon TL ile aralık ayını 4.5 milyon TL ile kapatacak.

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN SAHNE ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz hafta sanatçıların yılbaşı programları ve alacakları rakamlar açıklanmıştı.

En yüksek ücretler 900 bin-1 milyon TL arasındaydı. 2,5 milyon TL ile Sibel Can, çıtayı erişilemeyecek bir noktaya taşımış oldu.

Diğer ünlü isimlerin sahne alacakları mekanlar ve kazanacağı ücretler ise şu şekilde:

Ebru Gündeş - Kıbrıs (900 Bin TL)

Yıldız Tilbe - Sakarya (900 Bin TL)

İrem Derici - Konya (350 Bin TL)

Linet - Sapanca (500 Bin TL)

Serkan Kaya - Kıbrıs (700 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs (400 Bin TL)

Ziynet Sali - Antalya (400 Bin TL)

Gülben Ergen - Günay Restoran (300 Bin TL)

Serdar Ortaç - Kıbrıs (350 Bin TL)

Hakan Altun - Ankara (750 Bin TL)

Deniz Seki - Kıbrıs (250 Bin TL)

Derya Uluğ - Afyon (150 Bin TL)

Ebru Yaşar - Kıbrıs (300 Bin TL)

Edis - Beşiktaş (400 Bin TL)

Funda Arar - Kıbrıs (700 Bin TL)

Hadise - Kıbrıs (900 Bin TL)

Mustafa Ceceli - Mersin (300 Bin TL)

Özcan Deniz - Kıbrıs (1 Milyon TL)

Şevval Sam - Sapanca (350 Bin TL)

Volkan Konak - Antalya (700 Bin TL)

Dansöz Didem - Kıbrıs (100 Bin TL)