Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi

Ünlü sanatçı Sibel Can yıllar sonra ilk defa, Emir Sarıgül'le çıktığı tatilde bikinili olarak objektiflere yansıdı.

Sibel Can'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Bodrum'da görüntülenmesi, günlerce konuşulmuştu. Geçtiğimiz haftalarda tek kare olarak objektiflere yansıyan yat tatilinden yeni fotoğraf geldi.

YILLAR SONRA

Can, tatilde çekilen yeni fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yıllar sonra ilk kez bikinili olarak objektiflere yansımış oldu.

Bikinili görüntü vermemek için yıllardan bu yana gazetecilerden köşe bucak kaçan Sibel Can, son tatilinde siyah bikinisiyle görüntülenmiş oldu.

2 AY SONRA 51 OLUYOR

2 ay sonra 51 yaşında girecek şarkıcının son fotoğraflarında sporu ve diyeti bıraktığı görünüyor.