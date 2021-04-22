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    Sibel Can'dan Hakan Altun açıklaması

    Sibel Can, beraber program yaptığı Hakan Altun'un son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 14:04
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    Sibel Can'dan Hakan Altun açıklaması

    Hakan Altun, sunuculuğunu yaptığı 'Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcının programdaki partneri Sibel Can, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    "BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

    Altun'un program partneri Sibel Can, 48 yaşındaki şarkıcının beyin kanaması geçirmiş olabileceğinden endişe edildiğini açıkladı.

    "KONUŞMAKTA ZORLANIYOR"

    Can, "Hakan Altun'un konuşmakta biraz zorlandığını daha önce geçirdiği beyin tümörü ameliyatına bağlı olarak beyin kanaması riskinin olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Hakan Altun, 2007 yılında 2.5 saat süren operasyonla ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı belirtilmişti.

    Sibel Can dan Hakan Altun açıklaması #1

    Sibel Can dan Hakan Altun açıklaması #2

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