Sibel Can'dan imaj değişikliği: Sarışın oldu

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Türkiye'nin en çok sevilen şarkıcılarından Sibel Can, yeni görüntüsüyle sevenlerini heyecanlandırdı.

Müziğe verdiği beş yıl aradan sonra yeni albümü "Drama" ile piyasaya yüksek bir giriş yapan Can, albümünün teması için imaj değişikliğine gitti.

SARIŞIN OLDU

Ünlü şarkıcı, yıllardır alıştığımız koyu renk saçlarından vazgeçerek cesur bir adım attı ve saçlarını sarıya boyadı.

YENİ İMAJIYLA ŞAŞIRTTI

Bu yenilik, hem sosyal medyada hem de müzikseverlerin arasında geniş yankı uyandırdı.

Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. "Ne olmuş böyle", “Eski hali daha güzeldi”, “Bu haliyle farklı geldi”, “Eski haline alıştığımız için garip geldi” gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri, "Efsane geri döndü!" diyerek sarı saçlı halini beğenirken, diğer hayranları ise sanatçıyı koyu renk saçlarla görmek istediklerini dile getirdi.