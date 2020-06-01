Sibel Can'dan karantina pozları

Ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı.

Magazin gündemine aldığı ve verdiği kilolarla gündeme gelen şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı pozlarla yine gündeme geldi.

YİNE PHOTOSHOP

Sürekli photoshop yaptığı için eleştirilen Can’ın paylaştığı fotoğraflarda yine photoshop olduğu dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcının konser görüntüleriyle bu fotoğraflar arasında fark olduğu görüldü. Can'ın paylaşımları yine dalga konusu oldu.

Ünlü şarkıcının pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Can'ın Instagram hesabından 2,5 milyon takipçisi bulunmaktadır.