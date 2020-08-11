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    Sibel Can, photoshopla gençleşti

    Ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabından yeni albümü için çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 11.08.2020 - 12:04
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    Sibel Can, photoshopla gençleşti

    Yeni albümüyle müzik listelerine giriş yapmaya hazırlanan Sibel Can, albüm kapağı için poz verdi.

    Albümü için çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Sibel Can, beğeniyle beraber tepki de aldı.

    "KIZIYLA AYNI YAŞTA OLMUŞ"

    Hayranlarının bir kısmı, geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren sanatçıyı fazla photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" yorumları yaptı.

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #1

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #2

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #3

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #4

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #5

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #6

    Sibel Can, photoshopla gençleşti #7

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