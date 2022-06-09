Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu

Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu

Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştılar.

Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.

"Kimin eli nerede?"

Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma 'Kimin eli nerede?' şeklinde yorumda bulundu.