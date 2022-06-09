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    Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu

    Sibel Can'ın ünlü fenomen Burak Altındağ ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 07:44
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    Sibel Can'ın fotoğrafı dalga konusu oldu

    Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sosyal medya fenomeni Burak Altındağ birlikte çektirdikleri fotoğrafı hesaplarından paylaştılar.

    Can ile Burak Altındağ'ın fotoğraflarında iki ismin ellerinin duruşu tartışmanın odağı oldu.

    "Kimin eli nerede?"

    Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşıma 'Kimin eli nerede?' şeklinde yorumda bulundu.

    Sibel Can ın fotoğrafı dalga konusu oldu #1

    Sibel Can ın fotoğrafı dalga konusu oldu #2


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