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Herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Sibel Can, İzmir'de konser verdi.

Hayranlarıyla buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı.

Arkası yırtmaçlı elbisesiyle oldukça şık gözüken Can, aldığı kilolarla geceye damga vurdu.

Gören şaşırdı

Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Shopsuz hali buymuş" derken bazıları ise "Diyeti bozmuş" dedi.

Sibel Can'ın konser tarzı