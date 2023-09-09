Sibel Can'ın İzmir konserine kiloları damga vurdu İzmir'de konsere çıkan Sibel Can, kilolarıyla hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya paylaşımlarından çok farklı olduğu gözüken Can için, "Diyeti bozmuş" yorumları yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Sibel Can, İzmir'de konser verdi. Hayranlarıyla buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı. Arkası yırtmaçlı elbisesiyle oldukça şık gözüken Can, aldığı kilolarla geceye damga vurdu. Gören şaşırdı Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Shopsuz hali buymuş" derken bazıları ise "Diyeti bozmuş" dedi.

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