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Herkesin sevdiği isimlerin başında gelen Sibel Can, İzmir'de konser verdi.
Hayranlarıyla buluşan ve sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı.
Arkası yırtmaçlı elbisesiyle oldukça şık gözüken Can, aldığı kilolarla geceye damga vurdu.
Gören şaşırdı
Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Shopsuz hali buymuş" derken bazıları ise "Diyeti bozmuş" dedi.