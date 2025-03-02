Sibil Çetinkaya'dan ihanet açıklaması

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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız çifti bir süredir aşk yaşıyordu.

Çift, geçtiğimiz ocak ayında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı.

Evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık haberi ihanet iddialarını gündeme getirdi.

Çetinkaya, o iddialara cevap verdi.

“İLİŞKİM VARKEN DE ARKADAŞLARIMLA EĞLENİYORDUM”

Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı için oyuncuyu terk ettiği öne sürülen Çetinkaya, “Öyle bir şey mümkün değil. Murat benim çok eski arkadaşım. İlişkim varken de arkadaşlarımla eğleniyordum şimdi de aynı şekilde devam ediyor.” dedi.

"BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, ayrılığı şu sözlerle doğrulamıştı:

"Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."