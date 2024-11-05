Sibel Kekilli'nin son hali! Takipçileri beğeni yağdırdı

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Duvara Karşı filmiyle dikkatleri üzerine çeken, daha sonra Game of Thrones dizisindeki başarısıyla da hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Sibel Kekilli, bir süre önce Türk takipçilerin sosyal medya üzerinden yoğun tacizlerinden dolayı Instagram hesabına girişleri engellemişti.

SİBEL KEKİLLİ'NİN SON HALİ BEĞENİLDİ

Türkiye engelini kaldıran Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti.

Bir davete konuk olan ünlü oyuncu, yeni pozlarını yayınladı. Kareleri ilgi gören Sibel Kekilli, hayranlarından büyük beğeni aldı.