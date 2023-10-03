Sibel Turnagöl'ün son hali şaşırttı Gözlerden uzak bir hayat süren Yeşilçam sinemasında rol aldığı cesur filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu ve manken Sibel Turnagöl, sosyal medyadan son halini paylaştı.

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16 yaşında mankenliğe başlayan 1968 doğumlu Sibel Turnagöl, katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilmişti.

Kadir İnanır'la rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sibel Turnagöl, Yeşilçam'da cesaretiyle ve fit haliyle tanınıyordu.

"Yıllar acımamış"

Son dönemde gözlerden uzak yaşayan Sibel Turnagöl'ün son hali ortaya çıktı. Bir hayli değişen güzel oyuncuyu görenler şaşırdı. Kimi Sibel Turnagöl'e "Yaşlanmış" yazarken kimi de "Yıllar acımamış" yorumlarında bulundu.

Sibel Turnagöl bir dönem Kerem Alışık ile evliydi.