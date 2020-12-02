Sibel Tüzün eski eşine dava açtı

"Çocuklarımla birlikte Londralı oldum" diyen Sibel Tüzün, eski eşinden şikayetçi oldu.

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşen şarkıcı Sibel Tüzün, 4 yıl önce boşandığı prodüktör Ender Balcı’nın mahkeme kararına rağmen çocuğunun özel okul, servis ve kurs gibi masraflarını karşılamadığını öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Eski eşinden bu ödemeleri almak için sürekli icra takibi başlattığını söyleyen Sibel Tüzün, dilekçesinde şöyle dedi:

"İCRA TAKİBİ BAŞLATTIM"

“En son 64 bin 441 lira 74 kuruş icra takibi başlattım. Ancak Ender Balcı, icra takibine bir borcunun olmadığını belirterek itiraz etmiştir. İtirazının iptali ile yüzde 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini istiyorum.”