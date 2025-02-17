Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız ayrıldı! İlk açıklama ünlü oyuncudan geldi

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Elranların ünlü oyuncusu Şükrü Özyıldız ve sosyetenin dikkat çeken ismi Sibil Çetinkaya'dan kötü haber geldi.

1,5 yıldır beraber olan ünlü çift, ilişkiyi sonlandırma kararı aldı.

EVLİLİK İSTEĞİ KRİZ YARATTI İDDİASI

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya’nın ilişkilerinde yaşanan ayrılığın, evlilik konusuyla ilgili olduğu iddia edildi. Sibil Çetinkaya'nın evlilik isteği, ancak Şükrü Özyıldız’ın bu konuda kararsız davranması, çiftin ayrılmasına yol açtı.

Ayrılığın ardından Sibil Çetinkaya, annesi ve kız kardeşiyle birlikte Amerika'ya gitmişti.

Ayrılık iddiaları güçlenirken, Şükrü Özyıldız ise sessizliğini koruyup Türkiye'den uzaklamak için Kolombiya'ya gitti.

YENİLENDİ

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’ın ayrıldığına dair iddialar, Şükrü Özyıldız’ın Posta’ya yaptığı açıklamalarla doğrulandı. Özyıldız, “Evet, iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya’daydım, yenilenip geldim” dedi.

Çiftin birbirlerini takip etmeyi bırakmamaları ve aşk fotoğraflarını silmemeleri dikkat çekti.