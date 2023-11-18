Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'ın kendisine çıkma teklifi ettiğini söyleyerek, ilişkilerinin başlama detaylarını anlattı.

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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, paylaşımları ve sempatik ailesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyada ünlenen Çetinkaya gönlünü ise ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'a kaptırdı.

En son Demet Özdemir'le 'Aşk Taktileri' filminde başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız geçtiğimiz aylarda sevgilisi Büşre Cebe ile ilişkisini noktalamıştı.

"Çıkma teklifi etti"

Bu aşkın nasıl başladığı ise hayranlar tarafından çok merak ediliyordu. Sibil Çetinkaya önceki akşam katıldıkları programda aşklarının nasıl başladığını açıkladı.

Şükrü Özyıldız önceki akşam Maslak Uniq'te Yasemin Şefik'in Komedi Festivali kapsamında yaptığı canlı talk show 'Uyduruk Sonlar'a konuk olmuştu.

Şükrü Özyıldız 'Çıkma teklifi geri gelsin mi?' sorusuna 'Ne olur gelmesin diye cevap verdi.

Kadın seyirciler 'Gelsin' diye tezahüratta bulunurken Şükrü Özyıldız'ın gösteriyi en önden izleyen sevgilisi Sibil Çetinkaya 'Şükrü bana çıkma teklifi etti' diye bağırınca salondan alkış sesleri yükseldi.