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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çölde aşka geldi

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız çölde aşka geldi Ekranların sevilen oyuncularından biri olan Şükrü Özyıldız, şu sıralar sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Katar'da tatil yapıyor.