Şifanur Gül sütyen ceket tarzıyla galaya damga vurdu Terzi dizisinde hayat verdiği 'Esvet' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Şifanur Gül, sütyen ceket kombiniyle çok beğenildi. Güzel oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

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Sevdim Seni Bir Kere, Benim Adım Melek, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı, Terzi ve Kuş Uçuşu gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Şifanur Gül, dün akşam Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezon galasına katıldı.

Her zaman tarzıyla fark yaratan güzel oyuncu, sade ve şık haliyle çok beğenildi.

"İçine sütyen giydi"

Beyaz yüksek bel bir pantolon giyen güzel oyuncu üzerine kahve tonlarında bir sütyen giydi ve kombinini yine kahve tonlarında ceket ile tamamladı.

Ünlü ismin kombini 'Sade ve şık' bulundu.