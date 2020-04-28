Sıfır makyaj Gonca

Ünlüler arasındaki sıfır makyaj modası, karantina günlerinde de devam ediyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle evden dışarı çıkamayan oyuncu Gonca Vuslateri, makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.

"GÜZEL RÜYALAR GÖRÜN"

Ünlü oyuncu, sıfır makyaj fotoğrafını, "Karantina sabahlarında uyanışlarımın saçma sapan görüntüsüne şiir yazarak uyuyorum. Ey yarın! Nasıl bir duruş bu. Kaç ihanetini gördüm.. Gözümün içine baka baka yaktığın... Yine de insan bir ümitleniyor, saatini sana göre ayarlıyor.. Kıymet bil. Kıymet. Güzel rüyalar görün. Sarıldım." notu ile paylaştı.