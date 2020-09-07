Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin Ceren'i, Selena dizisinin Leyla'sı Gizem Güven futbolcu Caner Turp ile dünyaevine girdi.

Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven, gelin oldu. Güzel oyuncu ile futbolcu nişanlısı Caner Turp, 6 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da nikah masasına oturdu.

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Gizem Güven ile Caner Turp'un nikah fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.