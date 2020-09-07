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    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi

    Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin Ceren'i, Selena dizisinin Leyla'sı Gizem Güven futbolcu Caner Turp ile dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 07:24
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    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi

    Sihirli Annem ve Selena dizisinin yıldızı Gizem Güven, gelin oldu. Güzel oyuncu ile futbolcu nişanlısı Caner Turp, 6 Eylül Pazar akşamı İstanbul'da nikah masasına oturdu.

    FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

    Gizem Güven ile Caner Turp'un nikah fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

    Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi #1

    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi #2

    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi #3

    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi #4

    Sihirli Annem dizisinin Ceren’i Gizem Güven, evlendi #5

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