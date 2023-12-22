‘Sihirli Annem’ dizisinin Tuğçe’si Damla Ersubaşı'dan şok eden video: "Uyuşturucu kullandım" Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı , kızlarının babası eski eşi Mustafa Can Keser'in iddialarına Instagram'dan cevap verdi.

ensonhaber.com

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı öğrenildi.

"Velayeti almak istiyorum’

Keser, eline ulaşan görüntülerin ardından mahkemeye başvurdu, ‘Eski karım yasaklı madde kullanıyor, velayeti almak istiyorum.’ dedi.

Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini aldı.

Mahkeme kararıyla çocuklarını eski eşine kaptıran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ağlayarak açıklama yaptı.

"Ben uyuşturucuya düştüm"

Yasaklı madde kullandığını ağlayarak itiraf eden Ersubaşı, "Ben uyuşturucuya düştüm. Eşimin ailesinin parasını kumarda yedim. Çeşitli vaatlerle aldım bu parayı şu anda ödüyorum. Çocukların velayetini verdim yine kurtulamadım. Bu çocuklar annesiz kalırsa sebebi Mustafa Can Keser'dir." dedi.