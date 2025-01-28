Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür 30 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

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Bir dönemin popüler yapımlarından Sihirli Annem dizisi, günümüzde oyuncularıyla konuşulmaya devam ediyor.

Dizinin oyuncuları da sık sık değişimleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Bunlardan sonuncusu da dizide Cem rolünü oynayan Buğra Özmüldür oldu.

30 KİLO VERDİ

Özmüldür, yıllar içindeki değişimiyle de sık sık adından söz ettirdi. Küçük yaşta 90 kiloya kadar çıktığı için özgüven problemi yaşayan genç isim, 30 kilo verdi.

Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünü bitiren Buğra Özmüldür, oyunculuğun yanında çevirmenlik ve senaristlik alanlarında da kariyerine devam etti.