Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür aşk acısından 30 kilo verdi! İşte son hali Bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür, 30 kilo verdi. İşte oyuncunun şaşırtan son hali..

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2003 yılında efsanesi Sihirli Annem'de çocuk oyuncu Cem'i oynayan Buğra Özmüldür, çok değişti.

30 kilo veren Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Şimdilerde çevirmelik yapan ve senaryolar yazan Buğra Özmüldür, adeta bambaşka biri oldu.

Şu anda 32 yaşında Buğra Özmüldür, reddedilince 30 kilo verdiğini itiraf etmişti.

İşte eski oyuncunun son hali:

21 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğan Buğra Özmüldür, oyunculuk hayatına henüz 9 yaşındayken beşladı.