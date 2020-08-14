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    Sihirli Annem’in Ceren’i gelin oluyor

    Güzel oyuncu Gizem Güven, nişanlısı Caner Turp ile evlilik kararır aldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 10:12
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    Sihirli Annem’in Ceren’i gelin oluyor

    Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güven, evleniyor.

    Eylül ayında nikahı olan Gizem Güven, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaştı. Güzelliği ile beğenilen Gizem Güven’in fotoğrafları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

    "İLK SÖZÜMÜZÜ VERDİK"

    Uzun yıllardır birlikte olduğu futbolcu Caner Turp ile nişanlı olan Gizem Güven, bu güzel haberi sosyal medyadan “Mutlu sonsuzluk için ilk sözümüzü verdik!” notuyla duyurmuştu.

    Sihirli Annem’in Ceren’i gelin oluyor #1

    Sihirli Annem’in Ceren’i gelin oluyor #2

    Sihirli Annem’in Ceren’i gelin oluyor #3

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