Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor Sihirli Annem dizisinde Çilek rolüne hayat vererek tanınan Zeynep Özkaya, arkadaşının doğum gününde sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

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Haber Merkezi

Sihirli Annem dizisinde Çilek'e hayat veren Zeynep Özkaya, sevgillisi Oğulcan'dan evlilik teklifi aldı.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere adalara giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırdı.

"ÇOK MUTLU OLALIM AŞKIM"

Erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığı haberini sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu "Hayatımın şokunu yaşadım doğum gününe geldim sanarken olanlara bak inanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" dedi. 26 yaşındaki güzel oyuncunun şaşırdığı anlar sosyal medyada da gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncunun bu mutlu anlarına beğeni de yağdı ve takipçilerinden "Mutluluklar", "Çok güzelsiniz", "Tebrikler" mesajları geldi.