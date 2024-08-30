Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Katıldığı bir davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeynep Özkaya, aldığı evlilik teklifine ilişkin konuştu ve yeni bir sürecin başladığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde arkadaşının doğum gününde evlilik teklifi alan Zeynep Özkaya, bir davette ortaya açıktı.

Katıldığı davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkaya, evlilik teklifine ilişkin konuştu.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Özkaya, "Çok uzun yıllardır süren bir birlikteliğimiz vardı. Bekliyordum aslında ama o gün beklemiyordum. Hiç beklemediğim bir ortamda gerçekleşti.

Ama çok mutluyum güzel bir sürece girdik. Biz bu zamanda olması gerekiyor diye düşünüyorduk zaten." dedi.

ANNELİK SORUSUNA YANIT GELDİ

Özkaya, "Hemen anne olmak ister misiniz?" sorusuna da, "Benim yeğenim var 2 yaşında. Çok net bir şekilde bu süreci gördüm. Harika bir sevgi ama çok da zor. Şu yaşımda değil. Biraz daha sonra olsun isterim." diye yanıt verdi.