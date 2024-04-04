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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı aşkını ilan etti

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı aşkını ilan etti Çocuklarının babası Mustafa Can Keser ile olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı,yeni bir aşka yelken açtı.