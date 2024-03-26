Sihirli Annem'ın Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın başörtülü pozları gündem oldu

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Bir dönemin fenomen yapımlarından Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karekteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, sık sık eşiyle yaşadığı problemlerle gündeme geliyordu.
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı eşinden boşanmış ve estetikli halleriyle adından söz ettirmişti.
Son olarak eski eşi tarafından uyuşturucu kullandığı iddialarıyla dikkat çeken Subaşı zor günler yaşamıştı.
Çocukların velayetini aldı
Çocuklarının annesinin uyuşturucu kullandığını iddia eden Mustafa Can Keser, çocukların velayetini almıştı. Çocukları elinden alınan Damla Ersubaşı ise sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı açıklamada uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.
Tesettür taktı
Subaşı bu sefer de başörtülü pozlarıyla gündeme geldi.
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