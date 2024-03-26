Haberler



Magazin



Sihirli Annem'ın Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın başörtülü pozları gündem oldu

Sihirli Annem'ın Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın başörtülü pozları gündem oldu Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Damla Ersubaşı, hem özel hayatı hem de değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Subaşı, bu defa tesettürlü pozlarıyla gündeme geldi.