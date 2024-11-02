Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti: Fotoğraf paylaştı

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Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteri ile adından söz ettirdi.

O ünlü isim Damla Ersubaşı.

AMELİYAT OLDU

Ersubaşı, 2018 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş 6,5 ayda 41 kilo vermişti.

Ünlü oyuncu her geçen gün daha da zayıflıyor.

UMREYE GİTTİ

Ersubaşı, son olarak Umre'ye gitti.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Orada çektiği pozları Instagram hesabından paylaşan Ersubaşı, "Kim ki Kabe'ye gider, Allah ona rahmet eder. Her kişi hanesine sevdiğini davet eder" notunu yazdı.

İşte Damla Ersubaşı'nın o paylaşımı: