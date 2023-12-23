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Sihirli Annem'in Tuğçe'si uyuşturucu itirafında bulundu! 'Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum'

Sihirli Annem'in Tuğçe'si uyuşturucu itirafında bulundu! 'Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum' Uyuşturucuya bulaştığını ve kumarda paraları kaybettiğini açıklayan oyuncu Damla Ersubaşı, o sözlerin ardından sosyal medyada viral oldu. Bunun üzerine bir video daha çeken Ersubaşı, "Belki de kimisiyle aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum" dedi.