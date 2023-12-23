2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen oyuncularıyla sık sık gündeme geliyor.
Özellikle çocuk karakterlere hayat veren isimlerden Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 çocuk annesi olan Ersubaşı, özel hayatıyla ön plana çıkıyor.
Kızlarının velayeti babaya verildi
Bir dönem eşiyle yaşadığı şiddet olaylarıyla adından söz ettiren oyuncu, boşandığı eşiyle yeniden barışmıştı.
Şimdilerde ayrı olan ikiliden Mustafa Can Keser, Ersubaşı’na velayet davası açtı.
Mahkemeye başvuran genç adam, oyuncunun yasaklı madde kullandığını öne sürdü. Ardından kızların velayeti baba Keser’e verildi.
"Uyuşturucu batağına düştüm"
Bunun üzerine sosyal medya hesabından ağlayarak video paylaşan Ersubaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Bir dönem uyuşturucuya düştüm. Uyuşturucu batağına düştüm. Parayı kumarda, uyuşturucuda harcadım. Bu para eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Beni tehdit etti. 'Bunu aileme söylerim' dedi. 'Çocukları bana vereceksin' dedi. Çocuklarımı aldı.”
Ardından söz konusu video sosyal medyada gündem oldu. Kimileri Ersubaşı’na destek verirken kimileri de eleştirdi.
"Belki de kimisiyle aynı kaderi paylaşıyoruz"
İlerleyen saatlerde ise Ersubaşı’ndan yeni bir video daha geldi.
Bu kez kendisine destek verenlere teşekkür eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Gelen mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Çok şaşırdım. Belki de kimisiyle aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum."
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