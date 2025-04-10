Sihirli Annem'in yıldızları Zuhal Topal ve İnci Türkay buluştu

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Fenomen dizilerden Sihirli Annem, 5 sezon sürmüş ve çok beğenilmişti.

Dizi yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda taze bir yer ediniyor. Projede Suzan ve Betüş, karakterine hayat veren Zuhal Topal ve İnci Türkay, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle hayranlarını geçmişe götürdü.

"ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Zuhal Topal, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz." notunu düştü.

Son paylaşımları sosyal medyada gündem olan Topal ve Türkay'ın bu fotoğraflarına hayranları yorum yağdırdı.

Öte yandan geçen aylarda da Londra'ya giden Zuhal Topal, eski rol arkadaşı İnci Türkay'ı ziyaret etmişti. Topal, bu anları "Canım İnciciğime ziyarete geldim" notuyla paylaşmıştı.