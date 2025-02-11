Şikayetçi olmak için soluğu savcılıkta aldı! Reha Muhtar'ın başı hizmetçisiyle derde girdi

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Sık sık çocuklarıyla ve eşi eşiyle yaşadığı problemlerle gündem olan ünlü televizyoncu Reha Muhtar, evde çalışan yabancı uyruklu çalışanıyla yaşadığı sorunla gündeme geldi.

Yabancı uyruklu D.S.'nin usta isme ait özel belge ve evrakları çaldığı iddia edildi.

Ünlü isim, bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

"HER ŞEYİMİ ALDI GİTTİ"

Sabah'ta yer alan habere göre, Reha Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavçılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Muhtar, çocuklarının annesi olan Deniz Uğur'dan da bir süre önce şikayetçi olmuştu. Ünlü sunucu, Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu.