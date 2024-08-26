Şikayette bulunmuştu! Oyuncu Deniz Uğur ve Nilüfer arasında buzlar eridi Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz'a ulaşamadığı için şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'yu suçlamıştı. Aradaki buzlar eridi, karşılıklı özürler dilendi.

Haber Merkezi

Ünlü haber sunucusu Reha Muhtar’ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra eridi.

Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıkladı.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIN YARARI İÇİN"

"Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."