Sıla ile İlker Kaleli takipleşti

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü ünlü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdı.

Geçen yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile evlenen ünlü şarkıcı Sıla, bu yılın başında da boşanmıştı. Pandemi dönemini Bodrum’da geçirmeyi tercih eden şarkıcı, kalbini oyuncu İlker Kaleli’ye kaptırdı. Taze aşıkların son hamlesi dikkat çekti.

AŞIKLARDAN İDDİALARI DOĞRULAR HAREKET

Haklarında aşk iddiası çıkmadan önce birbirlerini takip etmeyen ünlü çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı ve takipleşmeye başladı.

BODRUM'DA AŞK

Ayrıca bir aydır birlikte oldukları konuşulan Sıla ve Kaleli'nin, mutlu olduğu ve ilişkilerini Bodrum'da gözlerden uzak yaşamak istedikleri öğrenildi.

Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile 11 aylık evliliğini 15 dakikada noktamıştı.