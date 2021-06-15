Sıla-İlker Kaleli çifti ilk kez birlikte görüntülendi

Yaklaşık üç aydır birlikte olan Sıla ile İlker Kaleli, Bodrum Ortakent’te motosiklet üzerinde objektiflere yansıdı.

Hazer Amani ile olan evliliğini noktalamasının ardından ünlü oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan Sıla, aşkını ilan etmesinin ardından sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

MOTOSİKLETLE GEZİYORLAR

Bodrum'da motosiklet üzerinde objektiflere yansıyan ünlü çiftten İlker Kaleli, gazetecileri fark edince hızla uzaklaştı.

Bodrum’da tatil yapan çiftten Kaleli, birkaç hafta önce Gençoğlu'nun tuttuğu sezonluk villanın bahçesinde telefonla konuşurken görüntülenmişti. Bunun üzerine ünlü çift, adresleri öğrenildiği için ev değiştirmişti.

INSTAGRAM'DAN İLAN ETMİŞLERDİ

Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.Son olarak 'The Serpent' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Kaleli, Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaşmıştı.

"AFİLİ SÖZ ÇOK"

Sıla da sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düşmüştü.