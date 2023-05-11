Sıla, İlker Kaleli'nin yeni yaşını kutladı Sıla Gençoğlu, 39 yaşına basan sevgilisi İlker Kaleli'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

ensonhaber.com

Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı. Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı.

İlker Kaleli, bugün 39 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

Gençoğlu, "Yeni yaşın kutlu olsun sevgilim. Her yeni günün, gecen coşkuyla, bollukla, bereketle, sağlıkla kutlu olsun. Hayat bugün nereden baksan öpücük ve kurabiye..." ifadelerini kullandı.