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    Sıla, İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırdı

    Sıla’dan İlker Kaleli’ye aşk dolu kutlama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 07:06
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    Sıla, İlker Kaleli'ye olan aşkını haykırdı

    Ünlü şef Hazar Amani ile 11 aylık evli kaldıktan sonra boşanan Sıla, İlker Kaleli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Sosyal medyadan birbirlerine olan aşklarını daha önce de dile getiren ikiliden Sıla, sevgilisinin doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

    Mutlu birlikteliklerine devam eden ikiliden Sıla, son olarak sevgilsinin yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

    Sosyal medya sayfasında 3,3 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, Kaleli'nin fotoğraflarını peş peşe paylaşarak şu mesajı yazdı:

    "Hoş geldin sevgilim"

    "Çünkü bugün 11 Mayıs. Yeni yaşına hoş geldin sevgilim. Hayat hep öpücükler kondursun yanağına. Sen bana bu hayatın kıyağısın. Daima, Sıla."

    Kısa sürede 30 binden fazla beğeni alan şarkıcının bu gönderisine yorum yağdı.

    Sıla, İlker Kaleli ye olan aşkını haykırdı #1

    Sıla, İlker Kaleli ye olan aşkını haykırdı #2


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