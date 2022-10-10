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    Sıla: İmzalar kalbe atıldı

    Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan 'evlilik' açıklaması geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:40
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    Sıla: İmzalar kalbe atıldı

    Geçtiğimiz sene Şef Hazer Amani ile yaptığı bir yıllık evliliğini sonlandıran Sıla Gençoğlu, oyuncu İlker Kaleli ile dolu dizgin aşk yaşıyor.

    Özel hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Sıla, samimi açıklamalarda bulundu.

    "Birbirimizi besliyoruz"

    Oyuncu İlker Kaleli ile birlikteliği hakkında da konuşan 42 yaşındaki şarkıcı, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz" dedi.

    Sıla: İmzalar kalbe atıldı #1

    "İmzalar kalbe atıldı"

    Sıla, Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorulması üzerine "Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı!" ifadelerini kullandı.

    Sıla: İmzalar kalbe atıldı #2


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