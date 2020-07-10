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- Sıla: Özer Arkun'la arkadaşlığımı bitirdim
Sıla: Özer Arkun'la arkadaşlığımı bitirdim
Sıla, sevgilisine şiddet uygulayan arkadaşı Özer Arkun'u sildi.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 07:03
Oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra bir başka şiddet olayı daha yaşandı.
Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi. B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu.
"HER İLİŞKİM SON BULDU"
Özer Arkun'un yakın arkadaşı Sıla Gençoğlu bir açıklama yaparak "Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim" dedi.